Экс-игрок «Крыльев Советов» Родич выразил поддержку болельщикам клуба

Бывший футболист «Крыльев Советов» Милан Родич, ныне выступающий в составе «Црвены Звезды», выразил поддержку болельщикам самарского клуба. Ранее стало известно о долгах «Крыльев» и коррупционном скандале вокруг клуба.

«Да, я знаю знаю о том, что происходит с Крыльями. Говорил с людьми, которые играли там со мной. Хочу выразить поддержку клубу и болельщикам, хочется, чтобы всё было хорошо. Самара — футбольный город, там очень любят этот спорт. Такой клуб нельзя потерять», — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В ноябре 2024 года глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге клуба в размере 36 млн рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. По словам чиновника, в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10 клубов.