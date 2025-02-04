Кержаков ответил на вопрос, нужен ли Саласар «Зениту»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Александр Кержаков ответил на вопрос по поводу возможного трансфера полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

— Саш, на твой взгляд, Саласар нужен «Зениту»?

— Честно, я не знаю, что это за футболист. Очень хороший футболист нужен. Очень хороший футболист нужен всегда, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.