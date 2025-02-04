«Я с ним соглашусь». Филимонов — о словах Кокорина, который назвал РПЛ «говном»

Российский экс-голкипер Александр Филимонов отреагировал на скандальное заявление форварда «Ариса» Александра Кокорина. Ранее нападающий назвал РПЛ «говном».

«Я с ним соглашусь, что уровень футбола падает. Я не буду говорить его словами, но я видел падение уровня футбола ещё со Второй лиги. Сейчас там играют какие-то дети, полулюбители. А раньше, когда я играл в тульском «Арсенале» в 2012 году, там мужики бились, были добротные команды и нормальное финансирование. Я видел эту деградацию ещё в 2018 году.

Во-первых, это связано с тем, что перешли на систему «осень-весна», когда очень многие клубы после этого начали разваливаться и угасать. Многие клубы на региональном бюджете просто выживают. Берут футболистов, которые сегодня играют во Второй лиге, а завтра в ЛФЛ и других любительских турнирах. Раньше такое невозможно было представить, что профессиональный футболист едет играть куда-то за деньги, потому что здесь ему не платят. А если падает уровень футбола во Второй лиге, то рушится и всё остальное», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».