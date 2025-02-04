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«Это человек-катастрофа». Филимонов раскритиковал Песьякова

«Это человек-катастрофа». Филимонов раскритиковал Песьякова
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Российский экс-голкипер Александр Филимонов раскритиковал вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова. В частности, он упомянул количество ошибок своего более молодого коллеги при игре ногами.

«Мне не нравится, как Песьяков играет ногами и сколько ошибок допускает. Для меня ошибка вратаря, которая сразу приводит к голу, — это катастрофа. Я видел, как он ошибается. Это человек-катастрофа», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Сергей Песьяков провёл семь матчей. На его счету одна результативная передача. В Фонбет Кубке России голкипер выходил на поле в одной встрече.

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