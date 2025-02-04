«Это был лишь один эпизод». Экс-игрок «Спартака» Моцарт — о расизме в России

Бывший футболист московского «Спартака» Сантос Моцарт прокомментировал свои высказывания о расизме среди болельщиков в России.

— Ваша цитата: «Болельщики в России — жуткие расисты! Если ты забил гол — молодец, а если ошибся, то сразу «грязная макака». В России власти закрывали на подобные выходки глаза и расизм процветал. По непонятным мне причинам фанаты «Спартака» сделали меня виновным чуть ли не во всех бедах команды. А ведь я ничего криминального не сделал, я просто хотел играть в футбол!».

— Меня то ли неправильно поняли, то ли не так перевели. Я имел в виду конкретный эпизод с Веллитоном. Был его дебют, он вышел под номером 11, который до того носил кто-то из спартаковских кумиров. Тогда-то с трибун послышались расистские скандирования. Но я лично никогда не обобщал и не называл русских фанатов расистами. Это лишь один эпизод, — приводит слова Моцарта Sport24.

Напомним, Моцарт играл за московский «Спартак» с 2005 года по 2009-й. Всего в составе красно-белых бразилец провёл 106 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. Также футболист выступал в составе «Фламенго», «Палмейраса», «Ливорно» и «Реджины». На данный момент 45-летний Моцарт является главным тренером бразильского клуба «Коритиба».