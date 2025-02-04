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Филимонов высказался о принципиальности дерби «Спартака» и ЦСКА

Филимонов высказался о принципиальности дерби «Спартака» и ЦСКА
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Российский экс-голкипер Александр Филимонов, выступавший за «Спартак», высказался о принципиальности дерби красно-белых с ПФК ЦСКА. По его мнению, градус этого противостояния снизился.

«В 1990-е годы ЦСКА не был флагманом российского футбола. Матчи с «Локомотивом», с «Ротором» были принципиальнее. Уже с приходом Гинера начался взлёт армейского клуба, и появилась острота в противостояниях. Когда две лучшие команды начали бороться за чемпионство, это было чем-то особенным, жарким, очень острым — это, конечно, влияло.

Сейчас градус спал, ЦСКА не является лидером, «Спартак», к сожалению, тоже не является лидером, и всё нивелируется. Если бы ЦСКА и «Спартак» боролись за чемпионство, этот градус был бы намного выше. К тому же с появлением Fan ID на стадион не ходят ультрас, и мы перестали слышать их эмоции. Нет тех громких перформансов, которые бы этот градус поддерживали», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».

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