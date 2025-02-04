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Деменко: Николсон оказался лишним в «Спартаке», расстаться с ним — решение Станковича

Деменко: Николсон оказался лишним в «Спартаке», расстаться с ним — решение Станковича
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Российский экс-футболист Максим Деменко отреагировал на новость об уходе ямайского нападающего Шамара Николсона из «Спартака». Он считает, что это персональное решение главного тренера команды Деяна Станковича. По мнению Деменко, Николсон не вписался в игровую систему сербского специалиста.

«Расторжение контракта с Николсоном — это решение Станковича, а не руководства «Спартака». Тренер определился с определённым составом, поэтому Шамар оказался лишним. Но такое бывает. Николсон — неплохой футболист, который смотрится хорошо, но ему просто не оказали доверия», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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