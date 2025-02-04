Глебов — в заявке «Ростова» на матч с «Локомотивом» на фоне слухов о переходе в «Динамо»
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов попал в заявку жёлто-синих на товарищеский матч с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что московское «Динамо» договаривается с «Ростовом» о переходе футболиста, а сам Глебов уже успел согласовать контракт с бело-голубыми.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
2-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32'
Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года.
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.
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