Глебов — в заявке «Ростова» на матч с «Локомотивом» на фоне слухов о переходе в «Динамо»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов попал в заявку жёлто-синих на товарищеский матч с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что московское «Динамо» договаривается с «Ростовом» о переходе футболиста, а сам Глебов уже успел согласовать контракт с бело-голубыми.

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.