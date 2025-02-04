Известный российский экс-футболист Александр Кержаков рассказал подробности своего перехода из «Зенита» в «Севилью» в 2007 году.

— А что касается вашего перехода, насколько тяжело было вам вырваться из «Зенита», в котором вас очень любили и вами очень дорожили?

— Ну, это был очень тяжёлый момент. В какой-то ситуации, может быть, я неправильно себя повёл, в какой-то ситуации клуб, может быть, был слишком настойчив и где-то давил на меня. Но, опять же, всё получилось так, как получилось. Клуб получил за меня деньги, наверное, не такие большие, какие он хотел, но, наверное, в той ситуации он понимал, что это самое лучшее, что можно получить на данный момент, видя моё желание уйти. Уйти не из «Зенита», я очень хотел попробовать себя на самом высоком уровне в европейском футболе, у меня был такой шанс.

Я об этом говорил со всеми. И с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко, и с главным тренером Диком Адвокатом, на что Дик мне сказал, у меня было несколько с ним бесед, и он в последней беседе сказал: «Я как футболист тебя понимаю, я как футболист требовал бы то же самое, потому что такой шанс может выпасть один раз в жизни. Но я как главный тренер не хочу тебя отпускать». Я понимаю позицию клуба. Сейчас я очень чётко её осознаю. И ещё раз говорю, что в каких-то моментах, может быть, я где-то повёл себя чересчур с юношеским максимализмом, когда можно было просто спокойно, наверное, более размеренно говорить. Но, опять же, тогда у меня не было такого опыта, — сказал Кержаков в выпуске программы DASH на Okko Sport.