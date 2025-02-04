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Терёхин: дай бог, чтобы у Захаряна дальше не было травм, — парень и так мучится

Терёхин: дай бог, чтобы у Захаряна дальше не было травм, — парень и так мучится
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Бывший российский футболист Олег Терёхин высказался о ситуации полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Дай бог, чтобы после прошедшего матча у Захаряна в «Реале Сосьедад» всё пошло без травм. Парень и так постоянно мучится. Конечно, ему нужно потихоньку вкатиться, тем более ему доверяет главный тренер команды. Это самое главное. Арсену не надо куда-то дёргаться, а нужно полноценно долечиться и спокойно играть», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян сыграл всего один матч за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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