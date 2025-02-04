Анчелотти рассказал, смогут ли Беллингем и Мбаппе сыграть с «Леганесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, смогут ли футболисты «сливочных» Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе сыграть в кубковом матче с «Леганесом». Игра 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Леганесом» состоится завтра, 5 февраля, и начнётся в 23:00 мск.

«Мбаппе начал тренироваться сегодня, у него синяк. Завтра его с нами не будет. Беллингем также недоступен, у него тоже гематома», — приводит слова Анчелотти испанское онлайн-издание Sport.es.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании по футболу является «Атлетик» Бильбао. Мадридский «Реал» завоёвывал этот трофей 20 раз.