Терёхин: отлично, если Глебов перейдёт в «Динамо» — в команде некому отбирать мячи

Бывший российский футболист Олег Терёхин отреагировал на новости о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо». Он положительно оценил потенциальный трансфер.

«Отлично, если Глебов согласился и теперь перейдёт в «Динамо». Это будет отличный разрушитель. А то все атакуют и некому отбирать. Это хороший и выносливый футболист. С ним «Динамо» будет попроще в отборе мяча. А то там играли другие ребята из-за безвыходности. Данил — духовитый парень, поэтому он может стать лидером в «Динамо», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.