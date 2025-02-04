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Терёхин: отлично, если Глебов перейдёт в «Динамо» — в команде некому отбирать мячи

Терёхин: отлично, если Глебов перейдёт в «Динамо» — в команде некому отбирать мячи
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Бывший российский футболист Олег Терёхин отреагировал на новости о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо». Он положительно оценил потенциальный трансфер.

«Отлично, если Глебов согласился и теперь перейдёт в «Динамо». Это будет отличный разрушитель. А то все атакуют и некому отбирать. Это хороший и выносливый футболист. С ним «Динамо» будет попроще в отборе мяча. А то там играли другие ребята из-за безвыходности. Данил — духовитый парень, поэтому он может стать лидером в «Динамо», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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