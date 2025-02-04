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Массимо Каррера высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Массимо Каррера высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Квинси — отличный игрок, у него есть много качеств. Он может помочь сегодняшнему «Спартаку». Некоторые считают его преступником? Я оцениваю его как игрока, и Квинси — отличный футболист. Для других дел есть компетентные люди. В «Спартаке» так много игроков, которых фанаты провозгласили легендами. И вы должны спросить их, что Промес оставил «Спартаку»!» — приводит слова Карреры Sport24.

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

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