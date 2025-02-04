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«Краснодар» — «Динамо»: Тормена удалён за грубый фол в начале второго тайма

«Краснодар» — «Динамо»: Тормена удалён за грубый фол в начале второго тайма
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В эти минуты проходит матч группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 61'    
Удаления: Тормена – 56' / нет

Первый тайм команды завершили без голов, создав при этом немало опасных моментов. В начале второй половины встречи защитник «Краснодара» Витор Тормена грубо нарушил правила в центре поля, чем спровоцировал конфликт между игроками бело-голубых и чёрно-зелёных. В итоге футболист «быков» был удалён с поля.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Москва располагается на четвёртой строчке (35 очков).

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