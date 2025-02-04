Сантос Моцарт: в «Спартаке» меня ни разу не подставили, не обманули

Бывший футболист московского «Спартака» Сантос Моцарт высказался о времени, проведённом в российском клубе. Бразилец заявил, что не критиковал красно-белых.

— Ещё нашли такие слова: «Когда меня приглашали в «Спартак», обещали сказочные условия, отличную атмосферу. А на деле я оказался в клубе, где за красивым фасадом скрывался напряжённый и крайне недружелюбный коллектив, в штыки принимавший каждого новичка».

— И этого я не говорил! Всё наоборот. Когда в Бразилии меня спрашивают о России, как там жилось и игралось, всегда отвечаю, что очень круто. У клуба уже тогда была хорошая инфраструктура, все поддерживали меня и мою семью. Так что за те три с половиной года в «Спартаке» меня ни разу не подставили, не обманули. Выполнили все соглашения, — приводит слова Моцарта Sport24.

Напомним, Моцарт играл за московский «Спартак» с 2005-го по 2009-й. Всего в составе красно-белых бразилец провёл 106 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. Также футболист выступал в составе «Фламенго», «Палмейраса», «Ливорно» и «Реджины». На данный момент 45-летний Моцарт является главным тренером бразильского клуба «Коритиба».