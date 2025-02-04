«Краснодар» — «Динамо»: чёрно-зелёные открыли счёт в матче, играя в меньшинстве

В эти минуты проходит матч группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск.

Первый тайм команды завершили без голов, создав при этом немало опасных моментов. В начале второй половины встречи защитник «Краснодара» Витор Тормена грубо нарушил правила в центре поля, чем спровоцировал конфликт между игроками бело-голубых и чёрно-зелёных. В итоге футболист «быков» был удалён с поля.

Оставшись в меньшинстве, «Краснодар» открыл счёт — гол забил нападающий Джон Кордоба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Москва располагается на четвёртой строчке (35 очков).