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«В Азию не надо, придётся подождать». Каррера — о России на международной арене

«В Азию не надо, придётся подождать». Каррера — о России на международной арене
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что РФС не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Итальянский специалист полагает, что России нужно дождаться возвращения в Европу.

«Российскому футболу не надо уходить в Азию. Ему придётся подождать [возвращения в Европу], потому что я уверен и надеюсь, что всё вернётся к тому, как было раньше!» — приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.

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