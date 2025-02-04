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Алаев назвал президента РФС Дюкова понимающим и любящим футбол человеком

Алаев назвал президента РФС Дюкова понимающим и любящим футбол человеком
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Президент РПЛ Александр Алаев высоко отозвался о главе Российского футбольного союза Александре Дюкове. По словам Алаева, Дюков является большим профессионалом, который любит и понимает футбол.

«Александр Валерьевич — большой профессионал, я могу это говорить с уверенностью, потому что проработал с ним шесть лет плечом к плечу. Большой профессионал, системный человек из бизнеса, но в то же время понимающий и любящий футбол, знающий, куда идти. Я рад, что мы в одной команде, будем дальше развивать футбол, каждый на своём месте», — приводит слова Алаева ТАСС.

Александр Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента санкт-петербургского «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).

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