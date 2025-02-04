Николай Наумов: в МЛС карьера Сулейманова закончится. Куда он пойдёт дальше?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход вингера Магомеда-Шапи Сулейманова в клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити».

«Уровень МЛС не очень слабый, поэтому многие едут туда доигрывать. Сейчас там появился Сулейманов. Шапи вечно подавал большие надежды, у нас было много таких футболистов, на которых мы рассчитывали, но они быстро тухли. В случае с Сулеймановым главную роль сыграл характер. Ему нужно было продолжать работать в «Краснодаре», а не обижаться из-за малого количества времени.

Когда он был в порядке, ему давали время. Шапи нужно было держаться за клуб, играть и набирать форму. Неправильно мотаться из клуба в клуб, из страны в страну. В МЛС карьера Сулейманова закончится. Куда он пойдёт дальше? Если будет хорошо играть, останется там надолго. А если нет, то попросят оттуда, и он продолжит карьеру во второразрядных чемпионатах», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.