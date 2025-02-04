«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ

Завершился матч группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Игра завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.

Первый тайм команды завершили без голов, создав при этом немало опасных моментов. В начале второй половины встречи защитник «Краснодара» Витор Тормена грубо нарушил правила в центре поля, чем спровоцировал конфликт между игроками бело-голубых и чёрно-зелёных. В итоге футболист «быков» был удалён с поля.

Оставшись в меньшинстве, «Краснодар» открыл счёт — гол забил нападающий Джон Кордоба, воспользовавшись позиционной ошибкой защитника «Динамо». Больше голов зрители не увидели, «быки» одержали победу над бело-голубыми со счётом 1:0.