В «Динамо» прокомментировали информацию о скором переходе Глебова из «Ростова»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что бело-голубые договорились с полузащитником Данилом Глебовым об условиях контракта, заявив, что тот на сегодняшний день остаётся футболистом «Ростова».

«На сегодняшний день Глебов — футболист «Ростова». Это точно. А на завтрашний — это уже к Ивану Карпову», — приводит слова Гафина «РИА Новости Спорт».

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» договаривается с «Ростовом» о переходе футболиста, а сам Глебов уже успел согласовать контракт с бело-голубыми.