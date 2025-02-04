Наумов: почему так раскрутили Илича? Приедет в «Спартак» и будет не лучше Николсона

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о потенциальных покупках «Спартака» в зимнее трансферное окно. Ранее появлялась информация, что красно-белые могут заплатить за полузащитника «Торино» Ивана Илича € 25 млн.

«Не знаю, по какому принципу в «Спартаке» подбирают футболистов на вход. Я бы никогда не назначил иностранного специалиста на должность спортивного директора. Чтобы быть спортивным директором, нужно знать Россию и российский футбол. Тогда ты будешь принимать более-менее правильные решения. А Кахигао не знает наш футбол, поэтому совершает странные трансферы.

Почему Илича так раскрутили? Я не видел ни одной игры, где им можно было восторгаться. Приедет Илич в «Спартак», как Николсон. Ничем не лучше. Что касается Гарсии, то АЕК — не самый лучший клуб для «Спартака», где нужно покупать футболистов. Солари может заиграть в стане красно-белых. Но бессвязные трансферы, которые получаются каждый раз с приходом спортивного директора, только мешают «Спартаку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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