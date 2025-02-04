Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: почему так раскрутили Илича? Приедет в «Спартак» и будет не лучше Николсона

Наумов: почему так раскрутили Илича? Приедет в «Спартак» и будет не лучше Николсона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о потенциальных покупках «Спартака» в зимнее трансферное окно. Ранее появлялась информация, что красно-белые могут заплатить за полузащитника «Торино» Ивана Илича € 25 млн.

«Не знаю, по какому принципу в «Спартаке» подбирают футболистов на вход. Я бы никогда не назначил иностранного специалиста на должность спортивного директора. Чтобы быть спортивным директором, нужно знать Россию и российский футбол. Тогда ты будешь принимать более-менее правильные решения. А Кахигао не знает наш футбол, поэтому совершает странные трансферы.

Почему Илича так раскрутили? Я не видел ни одной игры, где им можно было восторгаться. Приедет Илич в «Спартак», как Николсон. Ничем не лучше. Что касается Гарсии, то АЕК — не самый лучший клуб для «Спартака», где нужно покупать футболистов. Солари может заиграть в стане красно-белых. Но бессвязные трансферы, которые получаются каждый раз с приходом спортивного директора, только мешают «Спартаку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Николай Наумов: в МЛС карьера Сулейманова закончится. Куда он пойдёт дальше?

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android