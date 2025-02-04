Владельцы «Ромы» пытаются убедить Анчелотти возглавить римскую команду — AS

Владельцы «Ромы», члены семьи Фридкин, пытаются лично убедить главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавить «волков». Об этом сообщает AS.

По информации источника, боссы римского клуба считают, что никто лучше Анчелотти не сможет справиться с тем, чтобы вывести «Рому» в европейскую элиту.

В стане «волков» осознают, что им будет трудно пригласить Анчелотти в команду, поскольку он сохраняет полную приверженность «Реалу» и хочет максимально продлить свой цикл в испанском гранде. Несмотря на установление контактов с 65-летним специалистом, в «Роме» понимают, что он может прийти в клуб, только если «сливочные» расторгнут с ним контракт досрочно.

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