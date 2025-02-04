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Николай Наумов: Глебов усилит «Динамо» — в «Ростове» всё держится на нём

Николай Наумов: Глебов усилит «Динамо» — в «Ростове» всё держится на нём
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Глебов необходим «Динамо». Данил — очень сильный и недооценённый футболист, который даёт большой объём работы. В «Ростове» всё держится на нём. Мне непонятно, кем Карпин заменит Глебова, ведь ему нет адекватной замены. Но Валерий Георгиевич понимает, что Данилу нужно расти, и его необходимо отпустить в «Динамо». У меня нет никаких сомнений, что Глебов усилит динамовскую команду», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» договаривается с «Ростовом» о переходе футболиста, а сам Глебов уже успел согласовать контракт с бело-голубыми.

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