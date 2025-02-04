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Абаев: Помазун точно получит порцию хейта от болельщиков ЦСКА после перехода в «Спартак»

Абаев: Помазун точно получит порцию хейта от болельщиков ЦСКА после перехода в «Спартак»
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Бывший российский футболист Илья Абаев поделился мнением об отношении болельщиков к голкиперу Илье Помазуну после перехода из московского ЦСКА в «Спартак».

«Помазун точно получит порцию хейта от болельщиков ЦСКА после перехода в «Спартак». Но также интересно посмотреть, как Илью встретят спартаковские болельщики, ведь он является бывшим вратарём армейцев. Помазун составит конкуренцию Максименко, ведь это хороший голкипер», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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