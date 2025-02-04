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«Милан» объявил об аренде Жоау Феликса у «Челси» до конца сезона

«Милан» объявил об аренде Жоау Феликса у «Челси» до конца сезона
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«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе крайнего нападающего Жоау Феликса из «Челси» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Подчёркивается, что португальский футболист будет выступать под 79-м номером.

Фото: acmilan.com

Феликс перешёл в «Челси» из мадридского «Атлетико» минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение португальского игрока с «Челси» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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