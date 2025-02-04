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«Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за Уэсли — Рафаэль

«Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за Уэсли — Рафаэль
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«Манчестер Юнайтед» наряду с «Зенитом» включил правого защитника «Фламенго» Уэсли Франсу в список приоритетных трансферных целей. Об этом сообщает журналист Пабло Рафаэль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают вариант с тем, чтобы подписать 21-летнего футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что красно-чёрные имеют предложение от «Зенита» по Уэсли в размере € 30 млн.

В сезоне-2024 Уэсли сыграл за «Фламенго» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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