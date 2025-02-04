Лунёв: Бителло не извинялся перед игроками «Динамо» — видимо, не считает нужным

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением относительно ситуации с полузащитником Бителло, который с опозданием прибыл на зимний сбор бело-голубых. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильский футболист хотел покинуть московский клуб. Интерес к Бителло проявлял «Ботафого».

— Как относишься к ситуации с Бителло?

— Всё ждём обращения. Будет ли оно.

— То есть пока он не извинялся?

— Пока нет. Видимо, не считает нужным.

— Как к этому относишься?

— Очевидно, что не очень.

— Есть ли доверие после такого?

— Посмотрим, — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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