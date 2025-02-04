Тренер «Динамо» Личка: думал, что Тормена сломал Бокову ногу — это было очень жёстко

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об эпизоде в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:0), в котором защитник «быков» Витор Тормена грубо нарушил правила на нападающем бело-голубых Денисе Бокове.

«Понятно, что это товарищеская встреча, но каждая команда хочет выиграть. Я хочу верить, что Тормена не желал травмировать нашего игрока. Когда я увидел произошедшее со скамейки, это было очень жёстко, я думал, что он сломал ему ногу. Очень рад, что не случилось большой травмы.

Это футбол и эмоции. Но, с другой стороны, если менталитета победителя не будет в таких играх, очень тяжело переключаться в чемпионате. Эмоции нужны в футболе», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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