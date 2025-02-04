Личка: не расскажу, что сказал Бителло, но в «Динамо» на него рассчитывают

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о ситуации с полузащитником Бителло, который с опозданием прибыл на зимний сбор бело-голубых. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильский футболист хотел покинуть московский клуб. Интерес к Бителло проявлял «Ботафого».

«Бителло вернулся в команду. Луис Чавес тоже приехал попозже, потому что у него родился сын. Бита приехал под конец сбора в Катаре. Уже в матче со «Спартаком» они сыграют. Не раскрою, что сказал Бителло, но я рассчитываю на него», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами.