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Кордоба высказался о неприезде легионеров РПЛ на сборы клубов зимой

Кордоба высказался о неприезде легионеров РПЛ на сборы клубов зимой
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о неприезде ряда легионеров в клубы Российской Премьер-Лиги на их зимние сборы.

— Несколько футболистов не приехали зимой в клубы. Корректно ли их поведение?
— Мне абсолютно нет никакого дела, что думают другие. У меня есть контракт, которому следую. Поэтому меня не касается, какие решения принимают другие, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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