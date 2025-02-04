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Кордоба: «Краснодар» готов к чемпионству в РПЛ

Кордоба: «Краснодар» готов к чемпионству в РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал готовность своей команды выиграть чемпионство в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Мы сейчас проходим подготовку на сборах, поэтому нормально, что накапливается усталость, и в некоторых матчах выходим хорошо или не так хорошо.

Уже будем смотреть по окончании сезона, нужно ли «Краснодару» что-то добавить, чтобы удержать первое место. Мы проделаем хорошую работу и будем подводить итоги в конце сезона. «Краснодар» готов к чемпионству в РПЛ», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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