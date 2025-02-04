Кордоба — о судействе в матче с «Динамо»: у арбитра было какое-то личное отношение ко мне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о судействе в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Динамо» (1:0).
«Мы достаточно хорошо провели первый тайм с «Динамо». Со временем заметил, что прогрессируем. В футболе приходится адаптироваться в зависимости от ситуаций: играть с 10 игроками на поле или с 11. Мы сделали это хорошо.
Не хочется ничего говорить на счёт стычки в матче. Известен единственный исход этих слов. Но у этого судьи ко мне какое-то личное отношение, потому что уже на фланге был удар по мне — не было свистка. Не остаётся думать ничего другого, кроме как личное. Мне кажется, судья абсолютно осознано принимает решения», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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