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Кордоба — о судействе в матче с «Динамо»: у арбитра было какое-то личное отношение ко мне

Кордоба — о судействе в матче с «Динамо»: у арбитра было какое-то личное отношение ко мне
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о судействе в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Динамо» (1:0).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 61'    
Удаления: Тормена – 56' / нет

«Мы достаточно хорошо провели первый тайм с «Динамо». Со временем заметил, что прогрессируем. В футболе приходится адаптироваться в зависимости от ситуаций: играть с 10 игроками на поле или с 11. Мы сделали это хорошо.

Не хочется ничего говорить на счёт стычки в матче. Известен единственный исход этих слов. Но у этого судьи ко мне какое-то личное отношение, потому что уже на фланге был удар по мне — не было свистка. Не остаётся думать ничего другого, кроме как личное. Мне кажется, судья абсолютно осознано принимает решения», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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