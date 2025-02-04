Нападающий «Краснодара» Кордоба рассказал, как проходит работа на сборах

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о сборах команды, которые проходят во время зимней паузы в Российской Премьер-Лиге, а также оценил свои шансы на победу в гонке бомбардиров чемпионата.

— Мы достаточно хорошо проходим подготовку во время сборов. У нас хорошие тренировки. Это будет заметно в самом чемпионате.

— Возможно ли догнать Угальде в гонке бомбардиров?

— Посмотрим, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге Джон Кордоба провёл за клуб 14 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Манфред Угальде оформил 15 голов за клуб в 18 матчах чемпионата и отдал две результативные передачи.