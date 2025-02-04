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«Ман Сити» потратил этой зимой столько же, сколько и пять клубов из Германии с 2000 года

«Ман Сити» потратил этой зимой столько же, сколько и пять клубов из Германии с 2000 года
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В минувшее зимнее трансферное окно «Манчестер Сити» потратил на покупку новых футболистов около € 220 млн. Это столько же, сколько и «Унион Берлин» (€ 125 млн), «Бохум» (€ 32,1 млн), «Хайденхайм» (€ 24,85 млн), «Санкт-Паули» (€ 23,5 млн) и «Хольштайн» (€ 14,77 млн) с 2000 года вместе взятые. За этот период указанные клубы заплатили за новых игроков € 220,22 млн. Об этом информирует данные с интернет-портала Transfermarkt.

В минувшее трансферное окно «горожане» приобрели нападающего Омара Мармуша (€ 75 млн), полузащитника Нико Гонсалеса (€ 60 млн), а также защитников Абдукодира Хусанова (€ 40 млн), Витора Рейса (€ 37 млн) и Джуму Ба (€ 6 млн).

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