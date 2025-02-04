Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб » в Абу-Даби (ОАЭ). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32' 2:0 Раков – 65'
Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, отличился полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. На 65-й минуте Вадим Раков удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти.
«Локомотив» набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на пятой строчке в Российской Премьер-Лиге. «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков за аналогичное количество игр.
8 февраля московский «Локомотив» сыграет товарищеский матч с дубайским клубом «Арабиан Фэлконс», а «Ростов» 7 февраля встретится с «Зенитом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
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