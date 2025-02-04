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«Они мерзкие! Черти они!» Вратарь «Динамо» Лунёв — о стычке с игроками «Краснодара»

«Они мерзкие! Черти они!» Вратарь «Динамо» Лунёв — о стычке с игроками «Краснодара»
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Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв высказался о конфликте, произошедшем между футболистами бело-голубых и «Краснодара» во время их очного матча на Winline Зимнем кубке РПЛ (1:0). Стычка между игроками случилась после того, как защитник «быков» Витор Тормена грубо нарушил правила на нападающем московской команды Денисе Бокове.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 61'    
Удаления: Тормена – 56' / нет

«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Тормена получил красную карточку за нарушение на Бокове.

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