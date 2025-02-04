«Они мерзкие! Черти они!» Вратарь «Динамо» Лунёв — о стычке с игроками «Краснодара»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв высказался о конфликте, произошедшем между футболистами бело-голубых и «Краснодара» во время их очного матча на Winline Зимнем кубке РПЛ (1:0). Стычка между игроками случилась после того, как защитник «быков» Витор Тормена грубо нарушил правила на нападающем московской команды Денисе Бокове.

«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Тормена получил красную карточку за нарушение на Бокове.

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