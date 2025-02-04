Абаев: по началу у Шапи была успешная карьера, но с «Краснодаром» что-то пошло не так

Экс-вратарь «Краснодара» Илья Абаев поделился мнением о переходе вингера Магомеда-Шапи Сулейманова в клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити».

«В Америке сейчас достаточно интересный чемпионат, как и в лиге Греции. Это интересное продолжение карьеры для Шапи. Конечно, МЛС — это не европейские чемпионаты, но там хороший уровень футбола. По началу у Сулейманова была успешная карьера, и даже был интерес со стороны сильных европейских команд, но что-то пошло не так с «Краснодаром», поэтому не осталось и других вариантов. Америка — неплохой выбор», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.