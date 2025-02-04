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Наумов: не верю, что у Захаряна получится в «Реале Сосьедад»

Наумов: не верю, что у Захаряна получится в «Реале Сосьедад»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что не верит в успех российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Захарян в нынешнем сезоне лишь раз появился на поле в составе испанской команды, в остальное время спортсмен восстанавливался после травм.

«Любые 10-15 минут пойдут на пользу Захаряну. Он долго не играл, его замучили травмы. Мне кажется, что у него там не срастается. Может, есть смысл доиграть сезон и уйти в аренду. Однако если Захарян наберёт хорошую форму, может получиться. Если есть тренерское доверие, нужно отыграть остаток сезона. Но трудно сказать, каким он получится, потому что очень сложно вернуть потерянную уверенность, особенно атакующему футболисту. Я слабо верю, что у Арсена получится в «Реале Сосьедад» — ему нужно поменять клуб», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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