«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 4 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся «Зенит» и ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мостовой, Мантуан, Лусиано, Глушенков.

ЦСКА: Тороп, Роша, Келлвен, Мойзес, Дивеев, Зделар, Обляков, Пьянич, Кисляк, Мусаев, Койта.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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