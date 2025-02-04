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Артём Дзюба оштрафован на 250 тыс. рублей за резонансное интервью — источник

Артём Дзюба оштрафован на 250 тыс. рублей за резонансное интервью — источник
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на 250 тыс. рублей в связи с интервью футболиста, которое было опубликовано в минувшем ноябре. Об этом сообщил источник «Матч ТВ».

По информации источника, заседание данного комитета состоялось во вторник, 4 февраля. К письму от РПЛ в комитет по этике было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям Дзюбы в интервью. Как уточнили в РПЛ, экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива».

Напомним, в указанном интервью российский нападающий поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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