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Таранов — о Вильягре в ЦСКА: Жо тоже приходил и его никто не знал, но он потом выстрелил

Таранов — о Вильягре в ЦСКА: Жо тоже приходил и его никто не знал, но он потом выстрелил
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Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о возможном трансфере полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры в московский ЦСКА, сравнив его с бывшим игроком клуба Жо Алвесом.

«Что касается опорного полузащитника Вилльягры в ЦСКА, он нужен команде для общей конкуренции. Кисляку и другим молодым игрокам конкуренция с таким футболистом пойдёт только на пользу. Любое усиление должно работать на команду, но другой вопрос — насколько это качественный футболист.

Я не особо следил за «Ривер Плейтом» и Вилльягрой в частности. Но в наше время в ЦСКА приходил Жо, и про него тоже никто не знал. А потом он выстрелил, поднялась трансферная стоимость, и он закрепился на хорошем уровне. Поэтому в случае с Вилльягрой тоже надо смотреть», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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