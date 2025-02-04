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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец успешно прооперирован в Сербии

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец успешно прооперирован в Сербии
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец успешно перенёс операцию в одной из клиник Сербии, сообщает пресс-служба клуба. Ранее у футболиста была диагностирована паховая грыжа.

Сообщается, что дискомфорт не позволял тренироваться 31-летнему игроку в последние дни на сборах. После сдачи анализов и тестирования врачи пришли к выводу о необходимости хирургического вмешательства.

В 15-ти сыгранных матчах чемпионата России-2024/2025 Антон Швец не смог отметиться результативными действиями. Он выступает за «Ахмат» с сезона-2017/2018.

Напомним, команда из Чеченской республики закончила первую часть текущего сезона РПЛ на 15-м месте в турнирной таблице с 13 очками, располагаясь в зоне вылета, и отставая на один балл от зоны стыковых матчей.

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