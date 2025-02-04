«Ахмат» разгромил «Графичар» Белград в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и белградский «Графичар». Российский клуб одержал победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте, отличился полузащитник «Ахмата» Амин Талал. На 21-й минуте Александр Жиров удвоил преимущество своей команды. На 59-й минуте Заим Диванович довёл счёт до разгромного.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» располагается на 15-й строчке, набрав 13 очков. Белградский «Графичар» занимают восьмое место в турнирной таблице Первой лиги Сербии, заработав 27 очков в 20 встречах.

8 февраля грозненский «Ахмат» сыграет в товарищеском матче с красноярским «Енисеем».