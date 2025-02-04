«Ахмат» разгромил «Графичар» Белград в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и белградский «Графичар». Российский клуб одержал победу со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
3 : 0
Графичар Белград
Белград, Сербия
1:0 Талал – 1' 2:0 Жиров – 21' 3:0 Диванович – 59'
Счёт в матче был открыт уже на первой минуте, отличился полузащитник «Ахмата» Амин Талал. На 21-й минуте Александр Жиров удвоил преимущество своей команды. На 59-й минуте Заим Диванович довёл счёт до разгромного.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» располагается на 15-й строчке, набрав 13 очков. Белградский «Графичар» занимают восьмое место в турнирной таблице Первой лиги Сербии, заработав 27 очков в 20 встречах.
8 февраля грозненский «Ахмат» сыграет в товарищеском матче с красноярским «Енисеем».
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