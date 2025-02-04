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«Спартак» ещё не завершил переговоры по трансферу Леви Гарсии из АЕКа — Хорианопулос

«Спартак» ещё не завершил переговоры по трансферу Леви Гарсии из АЕКа — Хорианопулос
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Переговоры между «Спартаком» и АЕКом о переходе 27-летнего центрального нападающего Леви Гарсии в московский клуб ещё не завершены полностью. Об этом сообщает журналист Яннис Хорианопулос в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент клубы продолжают обсуждать важные детали планирующегося трансфера.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гарсии с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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