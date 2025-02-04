Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин оценил подкаст своего одноклубника Фёдора Смолова

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин заявил о том, что был бы рад стать гостем подкаста Smol Talk, который ведёт его одноклубник Фёдор Смолов.

«Федя большой молодец, хороший подкаст, его смотрит много людей. Позовёт – будет круто», – приводит слова Дюпина Metaratings.

Напомним, Смолов завёл свой YouTube-канал в мае 2024 года, выпуская на нём подкасты с известными людьми из мира спорта и шоу-бизнеса. Его гостями уже успели стать нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин, нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, известная модель, музыкант и блогер Карина Истомина и другие знаменитые люди.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету 34-летнего Смолова 13 матчей за «Краснодар», в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.