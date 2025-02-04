Экс-игрок «Динамо» Точилин: футболист такого плана, как Глебов, нужен Личке

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан бело-голубых.

«Если этот трансфер состоится, то можно сказать, что для «Динамо» это усиление. Потому что, насколько я понимаю, «Динамо» на трансферном рынке ищет опорника, который закроет позицию «шестёрки». «Динамо» и «Ростов» в чём-то похожи по философии футбола. Футболист такого плана нужен Марцелу Личке», — приводит слова Точилина Metaratings.

Глебову 25 лет, его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Данилы Глебова в € 8 млн.

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