«Спартак» проявляет интерес к нападающему сборной Гвинеи — Africafoot

Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему молодёжной сборной Гвинеи и азербайджанской «Зири» Салифу Сума. Об этом сообщает Africafoot.

По информации источника, 21-летним футболистом также интересуются «Пари Нижний Новгород» и казанский «Рубин».

В нынешнем сезоне Сума принял участие в 24 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 850 тыс.

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