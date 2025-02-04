Хомуха — о Захаряне: когда есть поддержка, игрок обязан отплатить той же монетой тренеру

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о ситуации полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Только время покажет, будет ли следующий период карьеры Захаряна лучше прошлого. Уровень чемпионата Испании значительно отличается от РПЛ, поэтому там нужно прикладывать усилия не только в играх, но и на тренировках. Всё зависит от Арсена.

Несомненно, когда есть тренерская поддержка, футболист обязан отплатить той же монетой тренеру. Особенно работой на тренировках Захарян должен показывать, что он способен помогать и в играх», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян сыграл всего один матч за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.