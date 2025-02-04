Источник: «Краснодар» и «Ривер Плейт» достигли договорённости о переходе Кастаньо

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо с большой долей вероятности станет игроком аргентинского «Ривер Плейт», сообщает аккаунт Hablemos de River в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что клубы достигли устной договорённости по переходу футболиста.

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2028 года.

Напомним, «быки» ушли на зимнюю паузу в качестве лидера нынешнего сезона РПЛ, набрав 39 очков после 18 матчей и лишь по дополнительным показателям опережая «Зенит».